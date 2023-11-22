Afyonkarahisar'da 590 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da bir kamyonetin içinde 590 bin makaron ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'da kamyonetinde 590 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, araçta 590 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.
Sürücü İ.T'ye adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel