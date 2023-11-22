Afyonkarahisar'da 590 Bin Adet Boş Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan denetimde 590 bin adet boş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı ve makaronlara el koydu. Olayın ardından bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından yapılan denetimde 590 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada 590 bin adet boş makaron ele geçirildi. Olayın ardından İ.T., isimli şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR