Afyonkarahisar'da 500 bin makaron ele geçirildi
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir kamyonda 500 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücüye adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir kamyonda 500 bin dolu makaron ele geçirildi, sürücüye adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 500 bin dolu makaron ele geçirildi.
Sürücü Ü.M, hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel