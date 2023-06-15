Afyonkarahisar'da 500 Bin Adet Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 500 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Gözaltına alınan bir şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir kamyonda yapılan aramada 500 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir istihbaratı değerlendiren polis ekipleri Çay ilçesi girişinde bir kamyonu durdurdu. Kamyonda arama yapan ekipler koliler içerisinde 500 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Olayın ardından Ü.M., isimli şahıs polis tarafından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR