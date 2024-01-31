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Afyonkarahisar'da 5 Ton Gümrük Kaçağı Cevize El Konuldu

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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yapılan operasyonda, gümrük işlemleri yapılmadan yurda kaçak sokulan 5 ton 600 kilo ceviz içi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde iki kamyonetteki 5 ton 600 kilo gümrük kaçağı cevize el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin'de gümrük işlemleri yapılmadan yurda kaçak sokulan ceviz içlerinin satışının yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çay- Bolvadin kara yolunda durdurduğu iki kamyonette yaptığı aramada 5 ton 600 kilogram ceviz içi ele geçirdi.

Savcılık talimatıyla araçlardaki A.U, M.U. ile H.U, gözaltına alındı, bir araca da cezai işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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