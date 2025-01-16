Afyonkarahisar'da 5 Otomobil Çalan 4 Şüpheli Tutuklandı
Afyonkarahisar'da gece saatlerinde 5 otomobilin çalındığı bilgisi üzerine başlatılan operasyonda, 4 şüpheli tutuklandı. Emniyet ekipleri, araçların çalındığı bölgelerde teknik ve fiziki takip yaparak şüphelileri tespit etti.
Afyonkarahisar'da 5 otomobilin çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte farklı günlerde gece saatlerinde 5 otomobilin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, araçların çalındığı bölgelerde yaptığı araştırma ile teknik ve fiziki takibin ardından otomobilleri çaldığı belirtilen 4 şüpheliyi tespit etti.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 4 otomobil ele geçirildi.
Operasyonda, şüpheliler M.Ş, M.A.Ş, A.Y.K. ile M.M. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.