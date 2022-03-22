Afyonkarahisar'da 5 kişiyi öldüren sanığa 5 kez ağırlaştırılmış müebbet - Haberler

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Afyonkarahisar'da 5 kişiyi öldüren sanığa 5 kez ağırlaştırılmış müebbet

AA - Canan Tükelay - Güncel
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Afyonkarahisar'da 5 kişiyi öldüren sanığa 5 kez ağırlaştırılmış müebbet

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobildeki 5 kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İsmail Kinçak, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde otomobildeki 5 kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan İsmail Kinçak, 5 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı.

Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu. Sanık İsmail Kinçak da bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

İsmail Kinçak, savunmasında, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve ateşli silah kanununa muhalefetten 1 yıl hapis cezası verilmesine hükmetti.

Olay

Çıkrık beldesi meydanında 6 Kasım 2021'de İsmail Kinçak'ın, otomobile silahla ateş açması sonucu kızının boşandığı eşi Yusuf, dünürleri Mevlüt ve Şefika, eski damadının kız kardeşi Hatice Mercan ile anneannesi Hanife Mutlu hayatını kaybetmişti.

AA / Canan Tükelay - Güncel

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