Afyonkarahisar'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Afyonkarahisar'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 5 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde Suriye uyruklu 5 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.