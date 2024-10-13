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Afyonkarahisar'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Afyonkarahisar'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle olumsuz bir durum yaşanmadığı belirtildi. Deprem anında park halindeki araçların sallandığı güvenlik kameralarına yansıdı.

AFYONKARAHİSAR'ın Sinanpaşa ilçesinde, Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle herhangi olumsuz bir durum yaşanmazken, park halindeki araçların kısa süreli sallanması ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre saat 03.14'te Merkez üssü Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 1.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Isparta ve Eskişehir'de de hissedildi. Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

ARAÇLARIN SALLANMASI KAMERADA

Öte yandan, deprem anında güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde; park halindeki araçların kısa süre sallandığı anlar da yer aldı.

'4 GİBİ SÖYLÜYORLAR AMA BEN 5 GİBİ HİSSETTİM'

Deprem anını anlatan vatandaşlardan Mehmet Gümüş, "4 gibi söylüyorlar ama ben 5 gibi hissettim. Bayağı bir şiddetliydi, ben oturuyordum. Oturduğum yerden bayağı bir sallandım. Korku dolu anlar yaşadım. Hemen komşuları bilgilendirdim aşağı inmeleri için. Bütün komşular aşağıya indi, şimdilik bir şey yok. Çok şükür bunu da atlattık" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valiliği de depreme ilişkin yaptığı açıklamada herhangi olumsuz bir durum olmadığını bildirdi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Saat 03.14'te merkez üssü Afyonkarahisar (Merkez) olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. 112 Çağrı Merkezi'ne şu ana kadar gelen herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Deprem sonrası ilgili tüm kurumlarımız çalışmalarını sürdürmektedir. İl ve ilçelerde ekiplerimiz taramalara devam etmektedir. Lütfen acil durum hattı olan 112'yi asılsız meşgul etmemeye özen gösterelim. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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