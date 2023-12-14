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Afyonkarahisar'da 37 Yıl Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler, 21 suçtan aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç'yi (33) Çay ilçesinde yakaladı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte araması bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 21 suçtan aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç'yi (33) Çay ilçesinde yakaladı.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Çay Güvenlik Yakalama Ceza 3. Sayfa Güncel Haberler

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