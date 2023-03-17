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Afyonkarahisar'da 320 bin filtreli sigara kağıdıyla yakalanan 2 sürücü tutuklandı

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Afyonkarahisar'da 320 bin filtreli sigara kağıdıyla yakalanan 2 sürücü tutuklandı

Afyonkarahisar'da 320 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 sürücü tutuklandı.

Afyonkarahisar'da 320 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 2 sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Konya kara yolunda durumundan şüphelendikleri kamyonet ve otomobilde yaptıkları aramada toplam 320 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüleri M.T. (31) ile E.Ç. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan sürücülerin, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanması kararlaştırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Karahisar Güncel Haberler

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