Afyonkarahisar'da 31 sikke ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı
Afyonkarahisar'da Salar beldesindeki bir parkta şüpheli hareketlerde bulunan Y.U'nun üzerinde 31 sikke ele geçirildi. Şüpheliye adli işlem uygulandı ve ele geçirilen eserler Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Afyonkarahisar'da üzerinden 31 sikke ele geçirilen şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Salar beldesindeki bir parkta şüpheli hareketlerde bulunan Y.U'nun (21) üzerinde 31 sikke ele geçirdi.
Şüpheli Y.U'ya adli işlem uygulandı.
Ele geçirilen eserler, incelenmek üzere Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne teslim edildi.