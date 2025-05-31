Afyonkarahisar'da 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü Etkinliği

Afyonkarahisar'da "31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla eğitim gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonu'ndaki "Sigara Bırakma Kampanyası" eğitimi İl Sağlık Müdürlüğü ile Afyonkarahisar Yeşilay Şubesi iş birliğinde yapıldı.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) görevli doktorlar ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi'ndeki (YEDAM) uzmanlar, katılımcılara, eğitimde sigaranın zararları konusunda sunum yaptı.

Eğitimler kapsamında farklı kurumlarda stantlar açılacağı ve sigara bırakma konusunda vatandaşlara teşvikte bulunacağı bildirildi.