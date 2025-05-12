'47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor' diyen Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür

Fesih sürecinin mimarı Bahçeli'den Öcalan'a teşekkür
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı
Selahattin Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Demirtaş'tan PKK'nın fesih kararına ilk açıklama! Tek tek isim saydı
Cumhurbaşkanı Erdoğan net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Erdoğan çok net konuştu: Tepelerine binmeye devam edeceğiz

Afyonkarahisar'da 30 Kişi Dolandırıcılıktan Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'da 30 Kişi Dolandırıcılıktan Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda, 4 milyar lira haksız kazanç elde eden 30 şüpheli gözaltına alındı. 25 şüpheli tutuklandı.

AFYONKARAHİSAR merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 milyar lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 30 şüpheli gözaltına alındı. Polisin 8 aylık takibi sonucu yakalanan şüphelilerden 25'i tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 8 aylık teknik ve fiziki takibin ardından, hesabına eriştikleri kişilerin paralarını başka hesaplara aktardığı, internet üzerinden 'sıfır faizli kredi', 'araç kiralama', 'sigorta ve kart aidatı iadesi', 'ucuz tatil turu' gibi reklamlarla mağdur ettikleri kişilerden haksız kazanç sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için harekete geçti. Afyonkarahisar merkezli İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Aydın, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ'da 6 Mayıs tarihinde yapılan eş zamanlı operasyonda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

4 MİLYAR TL TUTARINDA İŞLEM HACMİ

Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka/kredi kartları ve yüklü miktarda TL/döviz cinsinden para ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen dubleks daire, 3 araba ve çok sayıda banka/kripto hesabına el konuldu. Şüphelilere ait banka/kripto hesaplarında yapılan incelemede yaklaşık 4 milyar TL tutarında işlem hacmi bulunduğu belirlendi.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin elde ettikleri haksız kazancı kripto üzerinden soğuk cüzdanlara aktardığı ve paranın takibini zorlaştırmak için başka hesaplara aktardığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından 9 Mayıs'ta adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrollü olmak üzere 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partili Gergerlioğlu: Özerklik talebi yok

PKK'ya özerklik sözü verildi mi? DEM Partili Gergerlioğlu yanıtladı
Gülden Karaböcek'ten yıllar sonra gelen ihanet açıklaması

Bomba itiraf! Eniştesiyle neden evlendiğini 50 sene sonra açıkladı
Sürecin içindeki bürokrat konuştu! İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke

İşte terör örgütü yöneticilerinin gideceği iki ülke
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
AK Partili Cevizoğlu'ndan Suriye iddiası: YPG kampları da kapatılacak

PKK'nın feshi sonrası AK Partili Cevizoğlu'ndan gündem yaratacak iddia
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı

Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silahlar bırakıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.