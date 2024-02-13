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Afyonkarahisar'da 3 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi

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Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde jandarma ekipleri, Ş.K isimli şüphelinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ş.K gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da 3 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Salar beldesinde jandarma ekipleri, Ş.K isimli şüphelinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine evde arama yaptı.

Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olayın ardından Ş.K gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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