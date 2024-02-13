Afyonkarahisar'da 3 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Salar beldesinde jandarma ekipleri, Ş.K isimli şüphelinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine yapılan aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Ş.K gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da 3 ruhsatsız silah ile çok sayıda mermi ele geçirildi.
Salar beldesinde jandarma ekipleri, Ş.K isimli şüphelinin evinde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine evde arama yaptı.
Aramada, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.
Olayın ardından Ş.K gözaltına alındı.