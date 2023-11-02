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Afyonkarahisar'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil birbirine çarptı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.