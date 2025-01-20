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Afyonkarahisar'da 3 Milyon 500 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da 3 Milyon 500 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da, yapılan denetimlerde bir kamyonette 3 milyon 500 bin adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kamyonette 3 milyon 500 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları kamyonette 3 milyon 500 bin sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi.

Sürücü hakkında adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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