AFYONKARAHİSAR'DA 3 MAHALLEDE MUHTARLIK SEÇİMİ YAPILACAK

AFYONKARAHİSAR'ın Emirdağ ilçesinde 2 mahallenin nüfus artışından dolayı belediye meclisi bir mahallenin 3, diğerinin de 2 mahalleye bölünmesi kararı aldı. Afyonkarahisar Valiliği ve Yüksek Seçim Kurulu'nun onayı sonrası Emirdağ'da yeni kurulan 3 mahallede 5 Mart'ta muhtarlık seçimi yapılacak.

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki 10 mahalleden İncili ve İnkılap mahallelerinde nüfus artışı yaşandı. 2022 yılında adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre İncili Mahallesi'nin 5 bin 348, İnkılap Mahallesi'nin ise 3 bin 505 nüfusa sahip olması nedeniyle Emirdağ Belediyesi Meclisi'nde yeni mahalle kurulması kararı aldı. İncili Mahallesi'nin üç, İnkılap Mahallesi'nin de ikiye bölünmesi yönünde belediye meclisinde alınan karar Afyonkarahisar Valiliği ardından da Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) onayına sunuldu. Valilikten ve YSK'dan verilen onay sonrası Emirdağ Belediyesi, 3 yeni mahallenin kurulması için çalışmalara başladı. İncili Mahallesi'nden ayrılan 2 mahallenin birine 'Adaçal', diğerine 'Aziziye', İnkılap Mahallesi'nden ayrılan mahalleye de 'Emirbaba' isimleri verildi. Mahallelerde 5 Mart'ta muhtarlık seçimi yapılacak.

Mahallelerdeki seçim hakkında bilgi veren Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, "Emirdağ merkezimizde 10 mahallemiz vardı. İncili ve İnkılap çok büyük mahalleler. İncili Mahallesi'nde geçen yıl belediye meclis kararıyla bir mahalleyi üçe bölme kararı aldık. İnkılap Mahallesi'ni de ikiye bölme kararı aldık. Üç yeni mahalle oluştu. Bunların isimleri de İncili çıkan Aziziye Mahallesi ve Adaçal Mahallesi ile İnkılap Mahallesi'nden çıkan da Emirbaba Mahallesi. Geçen yıl böyle bir karar aldık. 5 Mart'ta 3 mahallede yeni seçim yapılacak. Muhtarlık seçimi yapılacak. 2024 yılındaki yerel seçime, mahalli seçimlere kadar 3 yeni muhtarımız olacak. 3 yeni muhtarımız bir sene görev yapacak" diye konuştu. (DHA)