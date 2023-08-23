Afyonkarahisar'da 3 Gün Süren Trafik ve Asayiş Denetiminde 51 Araç Sürücüsüne 124 Bin 950 TL Cezai İşlem Uygulandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen 3 günlük trafik ve asayiş denetiminde kurallara uymayan 51 araç sürücüsüne toplamda 124 bin 950 TL para cezası kesildi. Denetimlerde 2 bin 398 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 859 aracın sorgulaması da gerçekleştirildi. Ayrıca denetimlerde aranan 4 kişi de yakalandı.