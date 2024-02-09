Afyonkarahisar'da 3 Bin 350 Litre Karışımlı Akaryakıt Ele Geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar'da bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi. Şüpheli N.K'ye adli işlem uygulandı. Ayrıca Afyonkarahisar'da yapılan başka bir operasyonda ise 80 bin sahte bandrollü boş makaron bulundu ve şüpheliler H.G. ile S.G'ye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi,
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada 3 bin 350 litre karışımlı akaryakıt ele geçirdi.
Şüpheli N.K'ye adli işlem uygulandı.
Afyonkarahisar'da 80 bin makaron ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentteki bir ev ve iş yerinde yaptığı aramada, 80 bin sahte bandrollü boş makaron bulundu.
Ekipler, şüpheliler H.G. ile S.G'ye adli işlem uyguladı.