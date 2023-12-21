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Afyonkarahisar'da 24 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

21 Aralık 2023 10:17 Güncelleme: 10:18 Abone Ol

Afyonkarahisar'da yapılan operasyonda kamyonunda 24 ruhsatsız silah bulunan sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak silah getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı ve kamyonu durdurarak arama yaptı. Aramada, 20 pompalı tüfek, 4 tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Kamyon sürücüsü savcılık talimatıyla gözaltına alındı.