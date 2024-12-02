Afyonkarahisar'da 21,5 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da yapılan uygulamada durdurulan bir otomobilde 21,5 kilogram uyuşturucu madde bulunurken, aracın içindeki K.K. ve T.Y. gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da 21,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilen otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde dedektör köpek desteğiyle yapılan aramada, 21,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Otomobildeki K.K. ve T.Y. gözaltına alındı.