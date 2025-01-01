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Afyonkarahisar'da 2025'in İlk Bebeği 'Umay' Dünyaya Geldi

Afyonkarahisar'da 2025'in İlk Bebeği 'Umay' Dünyaya Geldi
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Afyonkarahisar'daki özel bir hastanede, 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe 'Umay' ismi verildi. 34 haftalık doğan bebek ile annesinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Aile, yeni doğan bebekleri için mutluluk duyduklarını ifade etti.

Afyonkarahisar'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Umay" ismi verildi.

Kentteki özel bir hastanede Safiye ve Barış Özak çiftinin "Umay" ismini verdikleri kız bebekleri 34 haftalık doğdu.

Saat 00: 01'de dünyaya gözlerini açan bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anne Özak, AA muhabirine, Afyonkarahisar'daki yılın ilk bebeğini dünyaya getirdiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kızının vatana millete hayırlı bir evlat olmasını temenni eden Özak, "İlk bebeğimizi sağlıcakla kucağımıza aldık. Çok güzel ve sapsarı bir kızımız oldu" dedi.

Baba Barış Özak da yılın ilk hediyesini aldığı için mutlu ve çok heyecanlı olduğunu ifade etti.

"Riskli bir gebelikti"

Hastanenin Yönetim Kurulu Başkanı ve Başhekimi Şükrü Yücel ise Özak çiftinin riskli bir gebelikle 34 haftalık dünyaya gelen bebekleri Umay'ın ameliyatının başarılı geçtiğini dile getirdi.

Anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğuna dikkat çeken Yücel, "Hastanemizde 2025 yılında doğan bebeğimiz bir gazimizin de torunu. Buda anlamlı. Bebeğimizin vatanımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz."dedi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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