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Afyonkarahisar'da 2024 Yılı Denetimlerinde 1 Milyon 148 Bin Lira Ceza Uygulandı

Afyonkarahisar'da 2024 Yılı Denetimlerinde 1 Milyon 148 Bin Lira Ceza Uygulandı
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Ticaret İl Müdürlüğü, 2024 yılı içerisinde yaptığı denetimlerde 1.148.612 lira para cezası uygularken, 1284 firmanın denetlendiğini açıkladı. Ayrıca, tüketicilere ürün etiketlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıda bulunuldu.

Afyonkarahisar'da Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince 2024'te yapılan denetimlerinde 1 milyon 148 bin 612 lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 2024'te Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında yapılan denetimlerde 1284 firmanın denetlendiği belirtildi.

Açıklamada, 23 bin 59 hizmet veya ürün denetlendiği belirterek, şunlar kaydedildi:

"Mevzuata uygun olmadığı tespit edilen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi tedbirlere ek olarak bu ürünleri piyasaya arz edenlere 1 milyon 148 bin 612 lira idari para cezası uygulandı. Perakende ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun kapsamında haksız fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları ile ilgili yapılan denetimlerde ise 1136 firma ile 10 bin 217 ürün ve hizmet denetlendi."

Açıklamada ifadesine yer verilen Ticaret İl Müdürü Mahmut Yayla da tüketicilerin alışveriş yaparken, ürünlerin etiketinde yer alan bilgileri kontrol etmeleri konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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