Afyonkarahisar'da 2024 Yılı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı Gerçekleştirildi
Afyonkarahisar Adliyesi'nde yapılan toplantıda, 2024 yılı için Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve kurumlar arası işbirliği konuları ele alındı.
Afyonkarahisar'da Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü 2024 yılı koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.
Afyonkarahisar Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı Fatih Karabacak başkanlığındaki koordinasyon toplantısında, 2024 yılındaki Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı, kurumlar arası işbirliği konuları görüşüldü.
Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay, İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan, Afyonkarahisar Baro Başkanı Melahat İpek Yılmaz Göktürk, Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Ayar, kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.