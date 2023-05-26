Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Dinar ilçesi Camikebir mahallesinde meydana geldi.

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Camikebir mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., idaresindeki 09 AIV 214 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta A.P., yönetimindeki 20 SH 821 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü A.P. ile A.Ç., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title