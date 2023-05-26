Afyonkarahisar'da 2 Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesi Camikebir mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A., idaresindeki 09 AIV 214 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta A.P., yönetimindeki 20 SH 821 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü A.P. ile A.Ç., yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Dinar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan A.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR