Afyonkarahisar'da 2 Milyon Sahte Bandrollü Makaron Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda, tırda 2 milyon sahte bandrollü makaron ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'da tırda sahte bandrollü 2 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolunda, Y.B. idaresindeki tırı durdurdu.
Araçtaki aramada, sahte bandrollü 2 milyon boş makaron bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Y.B. hakkında adli işlem uygulandı.