Afyonkarahisar'da 2 Milyon 860 Bin Bandrolsüz Makaron Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yapılan denetimlerde bir tırda 2 milyon 860 bin bandrolsüz makaron bulundu. Tır sürücüsü gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde bir tırda 2 milyon 860 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-Konya kara yolundaki denetim noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Yapılan aramada, tırın dorsesindeki kolilerde 2 milyon 860 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü B.C. hakkında adli işlem başlatıldı.