Afyonkarahisar'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlı, tutuklandı.

DUMLUPINAR, KÜTAHYA (AA) - Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi yaralayan zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın ardından kaçan F.K. ile M.A'yı, silahlı kavgada kullanılan pompalı tüfekle Dumlupınar Mahallesi Süleyman Gönçer Caddesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılardan M.A, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

F.K'nın, emniyetteki ifadesinde, Tarık K. ile aralarında geçmişe dayalı küfürleşme nedeniyle husumet bulunduğunu, kardeşini darbettiği gerekçesiyle Tarık K'yı pompalı tüfekle vurduğunu söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Burmalı Mahallesi Basın Caddesi'nde akraba oldukları öğrenilen bir grup arasında, 2 Nisan'da arazi meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Tarık K. ile Cihan K. yaralanmıştı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Dumlupınar, Karahisar, Güncel, Haberler

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