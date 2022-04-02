Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Burmalı Mahallesi Basın Caddesi'nde akraba oldukları öğrenilen bir grup arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, otomobilden aldığı pompalı tüfekle Tarık K'ye ateş etti.

Yaralanan Tarık K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan 3 kişiden karnına saçma isabet eden Cihan K'yi arkadaşları Afyonkarahisar Devlet Hastanesine bırakıp uzaklaştı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

AA / Arif Yavuz - Güncel

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