Afyonkarahisar'da 2 kişi pompalı tüfekle yaralandı

Afyonkarahisar'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Burmalı Mahallesi Basın Caddesi'nde akraba oldukları öğrenilen bir grup arasında arazi meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, otomobilden aldığı pompalı tüfekle Tarık K'ye ateş etti.

Yaralanan Tarık K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan 3 kişiden karnına saçma isabet eden Cihan K'yi arkadaşları Afyonkarahisar Devlet Hastanesine bırakıp uzaklaştı.

Olayla ilgili 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.