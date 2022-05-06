Afyonkarahisar'da 2 firari hükümlü yakalandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
Afyonkarahisar'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan hükümlülerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, "bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya üzerinde hırsızlık" suçundan 14 yıl 39 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.S.A'yı Erenler Mahallesinde, "çocuğa cinsel taciz" suçundan 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Z'yi de Afyonkarahisar - İzmir kara yolu üzerinde uygulama noktasında bir araç içerisinde gözaltına aldı.
Firari hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.?????
AA / Arif Yavuz - Güncel