Afyonkarahisar'da 19 yıl hapis cezası olan bir kişi yakalandı
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan bir kişi, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da çeşitli suçlardan 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan 1 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu, 6 farklı suçtan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K, merkeze bağlı Salar beldesinde yakalandı.
M.K. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.