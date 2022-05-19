Afyonkarahisar'da 19 Mayıs ta kar yağışı sürprizi - Haberler

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Afyonkarahisar'da 19 Mayıs ta kar yağışı sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Afyonkarahisar'da 19 Mayıs ta kar yağışı sürpriziAFYONKARAHİSAR Hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece birden düştüğü Afyonkarahisar'da, Sandıklı ve Hocalar ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Afyonkarahisar'da 19 Mayıs ta kar yağışı sürprizi

AFYONKARAHİSAR Hava sıcaklıklarının yaklaşık 10 derece birden düştüğü Afyonkarahisar'da, Sandıklı ve Hocalar ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı görüldü.

Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı ile Hocalar ilçesi Kocagöl köyü Burgaz dağlarında sabah erken saatlerde başlayan yağmur ilerleyen saatlerde hava sıcaklığının da 1 derecelere kadar düşmesinin ardından kar yağışına dönüştü. Bölge sakinleri 19 Mayıs ta kar yağışını görür görmez cep telefonlarına sarılarak yağış sürprizini sosyal medya hesaplarından duyurdu.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar, Mayıs, kar, Güncel, Haberler

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