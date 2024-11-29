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Afyonkarahisar'da 15 Temmuz gazileri lise öğrencileriyle buluştu

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz gazileri lise öğrencileriyle buluştu
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Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Afyonkarahisar Şubesi üyeleri, Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi kapsamında lise öğrencileriyle bir araya geldi.

Proje kapsamında Vakfın Şube Başkanı 15 Temmuz gazisi Mehmet Özdemir ile Başkan Yardımcısı Nazım Okyay, Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki öğrencilere konferans verdi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, konferansta öğrencilere 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi, şehitlik ve gazilik konularını anlattıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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