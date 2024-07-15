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Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Düzenlendi

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Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, Hava Şehitliği'nde saygı duruşu yapıldı, İstiklal Marşı okundu. Programda Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Vali, milletvekilleri ve il protokolü kabirlere karanfil bıraktı. Kent Meydanı'nda fotoğraf ve kitap sergisi açıldı. Vali, bu milletin kendi iradesine ipotek koymaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini vurguladı.

Afyonkarahisar'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Afyonkarahisar Hava Şehitliği'ndeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu'nun duasının ardından Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven ve Hasan Arslan, İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Numan Yöner, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak ile il protokolü, kabirlere karanfil bıraktı.

Yiğitbaşı ve beraberindekiler, Kent Meydanı'nda fotoğraf ve kitap sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 15 Temmuz'da büyük bir sınav verildiğini kaydeden Yiğitbaşı, "Bu milletin kendi iradesine ipotek koymaya çalışanlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğini, o korkusuzluğunu, o ölüme karşı meydan okuyuşunu da her dönemde göstereceğini de anlatmış olduk." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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