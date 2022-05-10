Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

AA - Arif Yavuz - Güncel
 - Güncelleme:
Afyonkarahisar'da 15 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Afyonkarahisar'da 15 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da 15 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kentteki belirlenen bir iş yeri ve araçta yaptığı aramada 15 bin 150 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Şüpheli A.A, hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Karahisar, Akaryakıt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title