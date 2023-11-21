Afyonkarahisar'da 140 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada faturasız ve sevk irsaliyesiz 140 bin makaron ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 140 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonet sürücüsüne adli işlem yapıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolu Cumalı köyü yakınlarında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler, araçta faturasız ve sevk irsaliyesiz 140 bin makaron ele geçirdi.
Sürücü H.Y'ye adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Güncel