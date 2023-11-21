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Afyonkarahisar'da 140 Bin Makaron Ele Geçirildi

21 Kasım 2023 13:18 , Son Güncelleme: 13:20 Güncel Haberler Abone Ol

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde durdurulan bir kamyonette yapılan aramada faturasız ve sevk irsaliyesiz 140 bin makaron ele geçirildi. Sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.