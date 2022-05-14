Afyonkarahisar'da 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da 14 Mayıs Eczacılar Günü kutlandı

Afyonkarahisar'da 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da 14 Mayıs Eczacılar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Afyonkarahisar Eczacı Odası Başkanı Alper Pehlivan ile yönetim kurulu üyeleri, Kocatepe Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Pehlivan, burada gazetecilere, 1968'den itibaren 14 Mayıs'ın Eczacılar Günü olarak kutlandığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2 yıldır zor günler geçirildiğini aktaran Pehlivan, "Salgının azalmasıyla çok yoğun bir etkinlik takvimiyle bu yıl meslektaşlarımızla bir arada oluyoruz. Yarında bir alışveriş merkezinde açacağımız stantla halkımıza bilgilendirmelerde bulunacağız. Eczacılar Günü dolayısıyla meslektaşlarımı tebrik ediyorum."ifadesini kullandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Eczacılar Günü, Atatürk Anıtı, Karahisar, Mayıs, Güncel, Haberler

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