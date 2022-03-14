AFYONKARAHİSAR - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı - Haberler

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AFYONKARAHİSAR - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

AA - Mustafa Bayer - Güncel
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Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Tabip Odası tarafından tören düzenlendi.

Afyonkarahisar'da 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Afyonkarahisar Tabip Odası tarafından tören düzenlendi.

Kocatepe Parkı'ndaki Atatürk Anıtında gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Afyonkarahisar Tabip Odası Başkanı Alev Türe, 14 Mart 1919'dan bu yana Tıp Bayramını kutladıklarını belirtti.

Türe, her zaman hekimler olarak ülke sorunlarına duyarlı, bilimden ve aydınlanmadan yana olduklarını ifade ederek, "Her zaman barıştan ve özgürlükten yana olmuşuzdur. Bulaşıcı hastalıklara karşı nefer, deprem mağdurlarına şifa olmuşuzdur. Hekimler etik ve deontolojik değerlerden hiçbir zaman vazgeçmemişlerdir ve vazgeçmeyecektir. Biz hekimler Barışta, savaşta her yerde insan için çabalarız." dedi.

Türe, daha sonra, Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

AFYONKARAHİSAR - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

AFYONKARAHİSAR - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

AFYONKARAHİSAR - 14 Mart Tıp Bayramı törenle kutlandı

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AA / Mustafa Bayer - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Tıp Bayramı, Karahisar, 14 Mart, Güncel, Haberler

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