Afyonkarahisar'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
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Afyonkarahisar'da İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmada 12 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Afyonkarahisar'da 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, düzensiz göçmenlerle ilgili çalışma yapıldı.
Yakalanan 12 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından, İzmir Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Kaynak: AA / Güncel