Afyonkarahisar'da 1 Milyon 600 Bin Makaron Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda kent merkezinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 milyon 600 bin doldurulmuş makaron bulundu. Olayla ilgili E.İ. adlı şahıs hakkında adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1milyon 600 bin makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüphe üzerine araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 1milyon 600 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.
Olayla ilgili E.İ. adli işlem yapıldı.