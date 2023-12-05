Haberler ›› Güncel ›› Afyonkarahisar'da 1 Milyon 600 Bin Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da 1 Milyon 600 Bin Makaron Ele Geçirildi

5 Aralık 2023 16:43 Son Güncelleme: 16:44 Abone Ol

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 1 milyon 600 bin makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışmalar sonucunda kent merkezinde şüphe üzerine bir araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, 1 milyon 600 bin doldurulmuş makaron bulundu. Olayla ilgili E.İ. adlı şahıs hakkında adli işlem yapıldı.