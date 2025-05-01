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Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı

Afyonkarahisar'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Kutlandı
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Afyonkarahisar'da sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla bir araya geldi. Eşitlik, özgürlük ve dayanışma temalı konuşmalar yapıldı.

AFYONKARAHİSAR'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı.

Afyonkarahisar'da sendika ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Ali Çetinkaya Garı önünde bir araya geldi. Bayrak ve pankartlar taşıyan grup sloganlar eşliğinde Zafer Meydanı'na kadar yürüdü. Türk-İş HARBİŞ Bölge Başkanı Yasin Öztürk, "Bugün 1 Mayıs; bugün Emek ve Dayanışma Günü. Eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve demokrasi için emeğin gücüyle alanlardayız. 1 Mayıs bizim için bir takvim gününden ötesinde çok büyük anlamlar taşıyor. 1 Mayıs emeğin, alın terinin, eşitliğin, özgürlüğün ve dayanışmanın tarihsel simgesidir" dedi.

Belediye Başkanı Burcu Köksal da bir konuşma yaptı. Başkan Köksal, "1 Mayıs hakkını isteyen işçinin, emeğiyle ayakta duran kadının, toprağı ile geçinen çiftçinin, bir lokma ekmeği onuru ile kazanmaya çalışan herkesin bayramıdır" diye konuştu. Etkinlik konuşmaların ardından tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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