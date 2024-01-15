Afyonkarahisar'da 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı
Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde, yurda yasa dışı yollardan giren 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da, durdurulan bir otomobilde 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Konya-İzmir kara yolu köprülü kavşak uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 1'i çocuk 6 düzensiz göçmeni yakaladı.
Bazı düzensiz göçmenler, otomobilin bagaj kısmından çıktı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Otomobil sürücüsü A.H. ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.