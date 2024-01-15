Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Abone Ol

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde, yurda yasa dışı yollardan giren 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilirken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da, durdurulan bir otomobilde 1'i çocuk 6 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Konya-İzmir kara yolu köprülü kavşak uygulama noktasında durdurduğu otomobilde, yurda yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu 1'i çocuk 6 düzensiz göçmeni yakaladı.

Bazı düzensiz göçmenler, otomobilin bagaj kısmından çıktı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Otomobil sürücüsü A.H. ise göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title