Afyonkarahisar Büyük Zafer'in 101'inci yılını kutlamaya hazırlanıyor

Kurtuluş Savaşı'nın taçlandığı Kocatepe Zaferi kutlama hazırlıkları sürüyor

AFYONKARAHİSAR - Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin başladığı Afyonkarahisar Kocatepe'de zaferin 101'nci yılı kutlama hazırlıkları sürüyor.

Milli mücadelenin dönüm noktası olan ve 1922 yılında 25 Ağustos'u 26 Ağustos'a bağlayan gece başlatılan Büyük Taarruz sonrası 9 Eylül'de Yunanlıların İzmir'de denize dökülmesi ile Kurtuluş Savaşı zaferle sona erdi. Şanlı zaferin kazanıldığı yer olan Afyonkarahisar'ın Kocatepe (Büyükkalecik) beldesinde zaferin 101'nci yılı kutlama hazırlıkları sürüyor. Hazırlıklar çerçevesinde Atatürk anıtı ve çevresinde peyzaj çalışmaları yapılırken, aynı zamanda çevredeki kitabelerinde yazıları yenileniyor. Kutlamanın yapılacağı alana ayrıca Kocatepe Belediyesi tarafından platform kuruldu.

Hazırlıklarla ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Kocatepe Belediye Başkanı Abdullah Çelik, "Bizler her yıl 26 ağustosta burada törenler yapıyoruz. Bu törenler için hazırlıklarımız oluyor belediye olarak burada tören alanlarının temizliği düzeni gelen misafirlerin en iyi şekilde ağırlanması, su ihtiyaçlarının giderilmesi, lavabo ihtiyaçlarının yerine getirilmesi gibi pek çok ihtiyaçlarını yerine getiriyoruz. Bu senede aynı şekilde çalışmalarımız başlamıştır. 26 Ağustos'a kadar çalışmalarımızı tamamlayacağız. Buraya gelen ziyaretçilerimizi e iyi şekilde ağırlayıp, Büyük Taarruz 'un memleketimiz ve milletimiz açısından en kadar önemi bir değer olduğunu gelen vatandaşlarımız görmüş olacak" dedi.