Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da Ev Hırsızlığı Şüphelileri Yakalandı

Afyonkarahisar, Burdur ve Isparta'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar ve Isparta'da hırsızlık yapıp Burdur'da da 2 eve giren zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Fiziki takip sonucu tespit edilen araç, sanayi sitesinde durduruldu. Araçta bulunan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların üst aramasında, 7 yüzük, 4 altın bileklik, 5 kolye, 4 küpe ve 3 bin lira nakit para ile 4 telefon ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan H.A. tutuklandı. G.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. F.B. ile C.K. ise savcılıktan salıverildi.

Öte yandan, ziynet eşyalarının çalındığını fark edince polisi arayan mağdurlardan Merve Ö. de çalınan takılarının poliste olduğunu ve hırsızların yakalandığını öğrenince sosyal medyadan Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.