Afyonkarahisar Bolvadin'de Jandarma Ekipleri Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirdi
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri sürücülere yönelik asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetimlerine devam ediyor. Denetimde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ve cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri sürücülere yönelik asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetimlerine devam ediyor. Bolvadin ilçe bağlantı yollarında gerçekleştirilen denetimde durdurulan 128 araçtaki 311 sürücü ve yolcunun Genel Bilgi Taraması (GBT) sistemi üzerinden kimlik sorgulamaları yapılarak araçların evrak kontrolleri gerçekleştirildi. Denetimde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ve cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR