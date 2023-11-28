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Afyonkarahisar Bolvadin'de Jandarma Ekipleri Asayiş ve Trafik Denetimi Gerçekleştirdi

28 Kasım 2023 11:31 Son Güncelleme: 11:33 Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde jandarma ekipleri sürücülere yönelik asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ve asayiş ekipleri denetimlerine devam ediyor. Denetimde herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı ve cezai işlem uygulanmadığı kaydedildi.