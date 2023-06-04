Afyonkarahisar Bolvadin'de Asayiş ve Trafik Denetimi Yapıldı

Afyonkarahisar Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan asayiş ve trafik denetiminde 52 araç ve 77 kişinin sorgulaması yapıldı. Ekipler ayrıca sürücülere trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı.