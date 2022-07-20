Afyonkarahisar Belediyesinin asfalt çalışmaları sürüyor

Afyonkarahisar Belediyesinin kentte asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeye bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin kentteki ana ve mahallelerin bağlantı yollarına 71 bin 220 ton asfalt dökme işlemi gerçekleştirildiği bildirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentteki asfaltlama çalışmalarının yatırım programı çerçevesinde 60 iş makinesi, 100 personelle sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'in, ekiplerin yollardaki asfaltlama çalışmalarını yerinde inceleyerek, "Bozuk, yıpranmış yol ve kaldırım bırakmamak adına gayretle çalışıyoruz. Asfaltlama gibi üst yapı yatırımlarına önem veriyoruz. Önce alt yapıyı tamamlıyor ardından üst yapı çalışmalarına geçiyoruz. Bu sayede hizmetlerimizin de kalıcı ve faydalı olmasını sağlıyoruz. Kadim şehrimiz Afyonkarahisar'ı her gün bir adım daha öne götürebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz." dediği belirtildi.