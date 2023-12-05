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Afyonkarahisar Belediyesi 2023 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

5 Aralık 2023 17:46 Son Güncelleme: 17:48 Abone Ol

Afyonkarahisar Belediyesi, 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapılan toplantıda 30 madde görüşüldü. Zeybek, vatandaşların memnuniyetini ve yaşam kalitesini artırmak için sürekli çalıştıklarını belirtti. Toplantıda, geçmiş yıllarda yol yapım işlerinde yararlanan gayrimenkul sahiplerinden alınmayan yol harcamalarına katılım payı konusu da görüşüldü. Başkan Zeybek, gelecek yıl da bu payın alınmaması yönünde meclise teklif sundu ve teklif oy birliğiyle kabul edildi.