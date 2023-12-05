Afyonkarahisar Belediyesi 2023 Yılı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi
Afyonkarahisar Belediyesi, 2023 yılının son meclis toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapılan toplantıda 30 madde görüşüldü. Zeybek, vatandaşların memnuniyetini ve yaşam kalitesini artırmak için sürekli çalıştıklarını belirtti. Toplantıda, geçmiş yıllarda yol yapım işlerinde yararlanan gayrimenkul sahiplerinden alınmayan yol harcamalarına katılım payı konusu da görüşüldü. Başkan Zeybek, gelecek yıl da bu payın alınmaması yönünde meclise teklif sundu ve teklif oy birliğiyle kabul edildi.
Afyonkarahisar Belediyesinin 2023 yılının son meclis toplantısı gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek başkanlığında yapılan toplantıda 30 madde görüşüldü.
Zeybek, tüm vatandaşların memnuniyetini ve yaşam kalitesini daha da yükseltmek amacıyla durmadan çalıştıklarını söyledi.
Toplantıda, önceki yıllarda asfalt, parke ve yol yapım işlerinde yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden, belediye bütçesinden harcanan yol harcamalarına katılım payı alınmadığını hatırlatan Başkan Zeybek, gelecek yıl da bunun alınmaması yönünde meclise teklif sundu.
Meclise sunulan teklifi oy birliği ile kabul etti.