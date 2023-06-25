Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'ten Kurban Bayramı mesajı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Zeybek, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti ve bayramların gelecek nesillere bırakılacak en güzel toplumsal miras olduğunu aktardı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Zeybek, mesajında, bayramların birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiğini belirtti.

Bayramların gelecek nesillere bırakılacak en güzel toplumsal miras olduğunu aktaran Zeybek, şunları kaydetti:

"Milletçe, sevgi, saygı ve hoşgörü atmosferinin yoğun olarak yaşandığı, dargınlıkların ve kırgınlıkların unutulduğu, kardeşlik duygularının doruğa ulaştığı bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğu ve heyecanı içindeyiz. Bayramlar, birleştirici ve bütünleştirici özelliği ile toplumsal hayatımızda önemli bir yere sahiptir. İyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günlerimizdir."

Zeybek, "Afyonkarahisarlı hemşerilerimin Kurban Bayramı'nı kutluyor, kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam alemine, tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum." ifadesini kullandı.